В парке Горького в Москве загорелся склад

На территории парка Горького на Крымском Валу в Москве загорелся склад. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

«27 марта 2021 года в 17 часов 16 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Крымский Вал, дом 9, строение 31, где по предварительной информации происходит возгорание на 2-ом этаже 2-х этажного складского здания», - сказано в сообщении.

Позднее в экстренной службе сообщили, что в 17:54 пожар удалось локализовать, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается. Причины возгорания устанавливаются.