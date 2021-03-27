Отец Цоя отреагировал на сообщения о многомиллионном долге его семьи за права на песни музыканта

Родственники Виктора Цоя вновь оказались в центре скандала. На этой неделе несколько СМИ сообщили о том, что один из музыкальных лейблов собирается подать в суд на отца и сына музыканта с требованием вернуть более 13 миллионов рублей. Отмечалось, что несколько лет назад Роберт и Александр Цои решили заключить с этой компанией контракт. Спустя время они расторгли договор, поскольку лейбл, по их мнению, перечислял им слишком мало денег. Теперь, по неподтвержденной информации, музыкальная компания намерена вернуть выплаченные средства назад.

Ни отец легендарного музыканта, ни его сын об иске ничего не слышали.

«Ничего не получал. Саша мне тоже ничего не рассказывал. Слухи какие-то», - цитирует Роберта Цоя «КП-Петербург».

Телеканалу «Звезда» Роберт Цой отказался комментировать данную ситуацию. До сына музыканта пока не удалось дозвониться. Изданию «КП-Петербург» представитель Александра сообщила, что он не получал никаких уведомлений из суда.