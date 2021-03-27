Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Отец Цоя отреагировал на сообщения о многомиллионном долге его семьи за права на песни музыканта

Иван Линдеманн
17:26 27.03.2021
На этой неделе несколько СМИ сообщили, что один из музыкальных лейблов собирается подать в суд на отца и сына музыканта с требованием вернуть более 13 миллионов рублей. Роберт Цой заявил, что никаких уведомлений не получал.
Отец Цоя отреагировал на сообщения о многомиллионном долге его семьи за права на песни музыканта
© Фото: kino-teatr.ru
Читайте нас на:

Родственники Виктора Цоя вновь оказались в центре скандала. На этой неделе несколько СМИ сообщили о том, что один из музыкальных лейблов собирается подать в суд на отца и сына музыканта с требованием вернуть более 13 миллионов рублей. Отмечалось, что несколько лет назад Роберт и Александр Цои решили заключить с этой компанией контракт. Спустя время они расторгли договор, поскольку лейбл, по их мнению, перечислял им слишком мало денег. Теперь, по неподтвержденной информации, музыкальная компания намерена вернуть выплаченные средства назад.

Ни отец легендарного музыканта, ни его сын об иске ничего не слышали.

«Ничего не получал. Саша мне тоже ничего не рассказывал. Слухи какие-то», - цитирует Роберта Цоя «КП-Петербург».

Телеканалу «Звезда» Роберт Цой отказался комментировать данную ситуацию. До сына музыканта пока не удалось дозвониться. Изданию «КП-Петербург» представитель Александра сообщила, что он не получал никаких уведомлений из суда.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:07 Спорт
Назван стартовый состав сборной России на матч против Словении
15:57 В стране и мире
СМИ узнали, сколько судов стоит в очереди на проход через Суэцкий канал
15:56 В стране и мире
Польша наказала два судна за участие в проекте «Северный поток - 2»
11:21 В стране и мире
Кадры синхронного всплытия российских атомных подлодок в Арктике поразили японцев
10:48 В стране и мире
Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с катастрофой на железной дороге
Популярное
Популярное
В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну
Американское СМИ назвало учения в Арктике демонстрацией стратегических возможностей ВМФ России
Видео
Просидевшего 12 часов в лифте школьника сняли камеры видеонаблюдения
Видео
Метеорный поток или обломки ракеты: таинственный каскад огней в небе над США сняли на видео
Видео
Шпаргалки с картинками: как прошла первая пресс-конференция Байдена
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.