Аналитики назвали самые невостребованные в России вакансии

Самыми невостребованными профессиями в первом квартале 2021 года в РФ оказались психиатры в отдельных специфических сферах (работа с детьми или наркология), звукорежиссеры и арматурщики. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование популярного в стране сервиса по поиску работы.

Согласно материалу, всего в рамках анализа данного вопроса было изучено около двух миллионов резюме, опубликованных на сайте за первые три месяца текущего года, и количество откликов соискателей на них.

«Так, с января по март наихудший результат демонстрировали позиции детского психиатра и психиатра-нарколога: чуть более 0,1% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя, также почти не ищут работу звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов)», - говорится в заключение авторов исследования.

При этом HR-директор сервиса Вера Маневич подчеркнула, что после ослабления ограничений по COVID-19 ситуация с психиатрами и звукорежиссерами может измениться в лучшую сторону, так как эти вакансии будут становиться все более востребованными.

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