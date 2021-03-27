Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Польша наказала два судна за участие в проекте «Северный поток - 2»

Роман Захаров
15:56 27.03.2021
В кабмине страны считают, что ни одно из судов под польским флагом не имеет права ущемлять экономические интересы Польши.
Польша наказала два судна за участие в проекте «Северный поток - 2»
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Польские власти ужесточат отношение к судам, нарушающим введенные ограничительные меры в отношении «Северного потока - 2». Об этом сообщает Польское радио, ссылаясь на заявление замминистра инфраструктуры страны Гжегожа Витковски.

Санкции уже коснулись двух кораблей под польским флагом, принадлежащих немецкому судовладельцу. Речь идет о судах Krebs Geo и Krebs Jet, зарегистрированных в Морской палате города Гданьска.

«И эти два судна в последнее время активизировали свою работу по проекту "Северный поток - 2". С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задержать их для проверки», - завил Витковски.

При этом чиновник подчеркнул, что ни одно из судов под польским флагом не имеет права ущемлять экономические интересы Польши.

Напомним, что нападки Запада, и Польши в частности, на российский газопровод происходят с завидным постоянством. Например, ранее главы МИД Польши и Украины написали обращение к Байдену с просьбой «использовать все возможности» для того, чтобы «положить конец» проекту «Северный поток - 2». Дипломаты также обвинили РФ в якобы использовании «одного из самых сильных орудий - зависимости соседей от энергоснабжения». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:23 Спорт
«Прочный задел на пути к Олимпиадам»: Путин поздравил российских фигуристок с победой на ЧМ
11:21 В стране и мире
Кадры синхронного всплытия российских атомных подлодок в Арктике поразили японцев
10:48 В стране и мире
Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с катастрофой на железной дороге
09:33 В стране и мире
Видео
Новейшие девайсы и COVID-19: сборы военных хирургов и реаниматологов проходят в Нижнем Новгороде
09:44 В стране и мире
Климатические чудеса: на Россию надвигается волна аномального тепла
Популярное
Популярное
В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну
Американское СМИ назвало учения в Арктике демонстрацией стратегических возможностей ВМФ России
Видео
Просидевшего 12 часов в лифте школьника сняли камеры видеонаблюдения
Видео
Метеорный поток или обломки ракеты: таинственный каскад огней в небе над США сняли на видео
Видео
Шпаргалки с картинками: как прошла первая пресс-конференция Байдена
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.