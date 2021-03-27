Польша наказала два судна за участие в проекте «Северный поток - 2»

Польские власти ужесточат отношение к судам, нарушающим введенные ограничительные меры в отношении «Северного потока - 2». Об этом сообщает Польское радио, ссылаясь на заявление замминистра инфраструктуры страны Гжегожа Витковски.

Санкции уже коснулись двух кораблей под польским флагом, принадлежащих немецкому судовладельцу. Речь идет о судах Krebs Geo и Krebs Jet, зарегистрированных в Морской палате города Гданьска.

«И эти два судна в последнее время активизировали свою работу по проекту "Северный поток - 2". С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задержать их для проверки», - завил Витковски.

При этом чиновник подчеркнул, что ни одно из судов под польским флагом не имеет права ущемлять экономические интересы Польши.

Напомним, что нападки Запада, и Польши в частности, на российский газопровод происходят с завидным постоянством. Например, ранее главы МИД Польши и Украины написали обращение к Байдену с просьбой «использовать все возможности» для того, чтобы «положить конец» проекту «Северный поток - 2». Дипломаты также обвинили РФ в якобы использовании «одного из самых сильных орудий - зависимости соседей от энергоснабжения».