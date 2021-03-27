«Тигры» и «Тайфуны»: военнослужащие РФ и Турции провели совместное патрулирование в провинции Хасеке

Российские и турецкие военнослужащие провели совместное патрулирование на северо-востоке Сирии в провинции Хасеке. Они встретились на пункте пропуска, сформировали колонну из 70 военных обеих стран и 10 единиц техники, в их числе бронемашины «Тигр» и «Тайфун».

За четыре часа военнослужащие преодолели маршрут длиной в 100 километров, наблюдая за обстановкой в населенных пунктах, где, согласно договоренностям, не должно быть курдских вооруженных формирований. С воздуха колонну сопровождали российские вертолеты на предельно малых высотах.

Ранее российские и турецкие военнослужащие провели совместную тренировку в сирийском Идлибе и отработали различные совместные действия патрульных.