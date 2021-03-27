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Защита Арктики и борьба с терроризмом: Золотов рассказал о планах Росгвардии

Анна Касаткина
01:20 27.03.2021
Перед войсками национальной гвардии стоят масштабные государственные задачи, отметил он.
Защита Арктики и борьба с терроризмом: Золотов рассказал о планах Росгвардии
© Фото: Максим Богодвид РИА Новости
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Росгвардия будет наращивать усилия по обеспечению безопасности стратегических районов Арктики, Крымского полуострова и Дальнего Востока. Об этом заявил в поздравлении войскам глава Росгвардии Виктор Золотов.

Перед войсками национальной гвардии стоят масштабные государственные задачи, отметил он.

«Нам предстоит наращивать усилия по обеспечению безопасности в стратегически важных районах Арктики, в Крыму и на Дальнем Востоке», - сказал Золотов.

Крое того, требуется совершенствовать формы и методы противодействия терроризму и укреплять уровень профилактического влияния в сфере оборота оружия, добавил глава Росгвардии.

Самое пристальное внимание, по словам Золотова, также будет уделено вопросам социального благополучия личного состава.

День войск Национальной гвардии отмечается в России 27 марта - войскам правопорядка исполняется 210 лет. Через неделю, 5 апреля, Росгвардия отметит пятилетия со дня создания.

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