Защита Арктики и борьба с терроризмом: Золотов рассказал о планах Росгвардии

Росгвардия будет наращивать усилия по обеспечению безопасности стратегических районов Арктики, Крымского полуострова и Дальнего Востока. Об этом заявил в поздравлении войскам глава Росгвардии Виктор Золотов.

Перед войсками национальной гвардии стоят масштабные государственные задачи, отметил он.

«Нам предстоит наращивать усилия по обеспечению безопасности в стратегически важных районах Арктики, в Крыму и на Дальнем Востоке», - сказал Золотов.

Крое того, требуется совершенствовать формы и методы противодействия терроризму и укреплять уровень профилактического влияния в сфере оборота оружия, добавил глава Росгвардии.

Самое пристальное внимание, по словам Золотова, также будет уделено вопросам социального благополучия личного состава.

День войск Национальной гвардии отмечается в России 27 марта - войскам правопорядка исполняется 210 лет. Через неделю, 5 апреля, Росгвардия отметит пятилетия со дня создания.