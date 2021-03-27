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Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с катастрофой на железной дороге

Ян Брацкий
10:48 27.03.2021
В результате столкновения двух поездов в провинции Сохаг погибли 32 пассажира, 165 человек получили ранения.
Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с катастрофой на железной дороге
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с трагедией на железной дороге в городе Тахта провинции Сохаг, жертвами которой стали 32 человека.

«Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Сохаг. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

По последним данным, число пострадавших составляет 165 человек. Расследование инцидента возглавила египетская прокуратура. По имеющейся к этому часу информации, один поезд врезался в другой сзади. С рельсов сошли три вагона. Что явилось причиной трагедии предстоит установить следователям, которые уже прорабатывают несколько версий.

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