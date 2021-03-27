В стране и мире Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с катастрофой на железной дороге Ян Брацкий В результате столкновения двух поездов в провинции Сохаг погибли 32 пассажира, 165 человек получили ранения. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с трагедией на железной дороге в городе Тахта провинции Сохаг, жертвами которой стали 32 человека. «Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Сохаг. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме. По последним данным, число пострадавших составляет 165 человек. Расследование инцидента возглавила египетская прокуратура. По имеющейся к этому часу информации, один поезд врезался в другой сзади. С рельсов сошли три вагона. Что явилось причиной трагедии предстоит установить следователям, которые уже прорабатывают несколько версий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика