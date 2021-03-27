Эффект порога: почему человек забывает, зачем пришел в комнату

Австралийские ученые из Университета Бонда установили, что так называемый «эффект порога», когда человек забывает, зачем он пришел в комнату, является универсальным свойством человеческого сознания, он присущ всем людям.

Чтобы выяснить причину такого поведения, ученые собрали группу испытуемых. Им было предложено сначала взглянуть на определенную последовательность геометрических фигур, а после пройти по виртуальной галерее комнат. На разных этапах такой прогулки исследователи наблюдали за тем, как участники эксперимента запомнили последовательность.

Как сообщает «Рамблер», было установлено, что «эффект порога» не проявляется в искусственно созданных условиях. Было принято решение провести еще один эксперимент - добровольцы должны были бродить уже по реальным комнатам и решать в уме некоторые математические или логические задачи. Когда задача усложнилась таким образом, последовательность фигур начал забывать каждый второй участник эксперимента.

После завершения исследования ученые пришли к выводу: «эффект порога» включается, когда наше сознание перегружено, и при этом мы резко меняем свое окружение. Мозг переключается на обработку новой визуальной информации и «сбрасывает» предыдущую задачу.