В ДНР заявили об обстреле пригорода Донецка со стороны украинских силовиков

Украинские силовики совершили минометный обстрел села Веселое в пригороде Донецка. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески – Веселое, выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров», - говорится в сообщении.

Напомним, в регионе с 27 июля 2020 года начали действовать дополнительные меры по обеспечению перемирия. Полностью запрещено вести огонь, размещать вооружения в населенных пунктах и вблизи них, осуществлять наступательные и разведывательные действия.