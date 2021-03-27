Сербия передала России фрагмент сбитого в 1999 году американского «самолета-невидимки» F-117

Фрагмент американского малозаметного самолета F-117 «Ночной ястреб», сбитого Сербией в 1999 году, передал представительству Россотрудничества в Белграде полковник ПВО в отставке Золтан Дани. Мероприятие прошло в 22-ю годовщину начала бомбардировок НАТО.

Передача состоялась после презентации книги «Падение ночного ястреба» полковника Третьего ракетного дивизиона ПВО Союзной Республики Югославия Славиши Голубовича.

«Самолет-невидимка» был сбит 27 марта 1999 года, на третий день агрессии сил НАТО против государства, в 60 километрах от Белграда. Как вспоминал Дани, командовавший в то время третьим батальоном 250-й бригады ПВО армии Югославии, обнаружить бомбардировщик удалось при помощи советского локатора П-18 мертвого диапазона. По самолету выпустили две ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-125 «Нева» советского производства, одна из которых достигла цели. Летчику удалось катапультироваться, позже он был спасен в ходе спецоперации американских военных.

Останки F-117 хранятся в музее авиации в Белграде. Случай вошел в историю как единственная боевая потеря бомбардировщиков F-117. Эти самолеты официально были сняты с вооружения в 2008 году.