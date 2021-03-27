Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. Российский лидер подчеркнул, что данная структура всего за пять лет успела стать самостоятельной и значимой в системе обеспечения правопорядка.

«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником. С днем войск Национальной гвардии России. Созданная пять лет назад Росгвардия стала самостоятельной и значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан», - отметил Путин.

По словам российского лидера, данная структура эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также стоит на страже закона и безопасности людей.

Двадцать седьмого марта в России отмечается профессиональный праздник защитников правопорядка - День войск Национальной гвардии.