Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Виктория Ивашечкина
00:00 27.03.2021
По словам российского лидера, данная структура эффективно участвует в решении важнейших государственных задач.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: kremlin.ru
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. Российский лидер подчеркнул, что данная структура всего за пять лет успела стать самостоятельной и значимой в системе обеспечения правопорядка.

«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником. С днем войск Национальной гвардии России. Созданная пять лет назад Росгвардия стала самостоятельной и значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан», - отметил Путин.

По словам российского лидера, данная структура эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также стоит на страже закона и безопасности людей.

Двадцать седьмого марта в России отмечается профессиональный праздник защитников правопорядка - День войск Национальной гвардии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:00 В стране и мире
Видео
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
00:09 Спорт
Впервые в истории: российские фигуристки Щербакова, Туктамышева и Трусова заняли весь пьедестал на ЧМ в Стокгольме
23:45 В стране и мире
Видео
Сплошные руины: появилось видео с места взрыва газа в Новой Москве
22:01 Армия
Видео
Транспортировка топлива и продовольствия: ВМВ РФ получит шесть средних морских танкеров проекта 23130
17:02 Армия
Путин заявил, что комплекс учебно-боевых исследований ВМФ показал способность флота работать в северных широтах
Популярное
Популярное
Видео
Впервые в истории: опубликованы кадры одновременного всплытия атомных подлодок из-подо льда в Арктике
Видео
Просидевшего 12 часов в лифте школьника сняли камеры видеонаблюдения
Видео
Метеорный поток или обломки ракеты: таинственный каскад огней в небе над США сняли на видео
Видео
Шпаргалки с картинками: как прошла первая пресс-конференция Байдена
Видео
Сразу четыре редчайших леопарда попали на видео в Приморье
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.