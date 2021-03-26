Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о военном сотрудничестве с Казахстаном
В документе прописаны международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий в рамках военного сотрудничества двух стран.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве. Проект документа опубликован в электронной базе данных парламента.
«Уполномоченными органами Сторон по реализации Договора являются министерство обороны Российской Федерации и министерство обороны Республики Казахстан», - уточняется в пояснительной записке к документу.
Он предусматривает ратификацию договора, подписи под которым были поставлены 16 октября 2020 года в Нур-Султане. Новый документ пришел на смену устаревшему от 1994 года.