В России задумались о запрете продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми

Торговые сети не должны продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми. Соответствующее предложение сделала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Копия документа, который она направила главе Минпромторга Денису Мантурову, имеется в распоряжении у RT.

Омбудсмен обратила внимание, что несовершеннолетние дети часто сопровождают своих родителей во время посещения магазинов, становясь свидетелями покупки сигарет или алкоголя. Наблюдаемая картина стимулирует развитие раннего интереса детей к данной продукции, что в итоге может перерасти в пристрастие к вредным привычкам и в будущем оказать негативное влияние на ребенка и его здоровье, полагает Волынец.

В своей инициативе уполномоченный по правам ребенка в Татарстане также напомнила о заявлениях представителей Минздрава РФ, которые указывали на необходимость введения дополнительных мер, направленных на ограничение потребления алкоголя среди молодого населения. Более того, ведомство определило как одну из приоритетных задач снижение потребления табака среди детей и подростков, отметила омбудсмен.

Она попросила главу Минпромторга рассмотреть целесообразность введения «запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми» с тем, чтобы в будущем внести в законодательство необходимые изменения.