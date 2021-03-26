Опасные находки: более 500 снарядов времен ВОВ обнаружено в Ростовской области

Более 500 снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили поисковики в Ростовской области. Немецкие боеприпасы, в основном от зенитных орудий, пролежали на поверхности земли почти 80 лет. На извлечении и уничтожении вместе с военными саперами работал корреспондент «Звезды».

Опасную находку поисковики сделали на границе Ростовской и Волгоградской областей. Именно здесь на рубеже 42-43 годов 20 века шли ожесточенные бои. Снаряды обнаруживают здесь до сих пор.

«Группа разминирования работает чуть ли не каждый день. Особенно сезон - это весна, когда начинается пахота»,- рассказал командир группы разминирования Мусаиб Абдурахманов.

Боеприпасы обезвреживали саперы инженерной бригады Южного военного округа. Танковые и зенитные снаряды Вермахта калибров 88 и 37 мм транспортировали на полигон Бородиновка за 200 километров, где все 500 с лишним единиц и уничтожили тротиловыми зарядами.