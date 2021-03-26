Гигантская масса снега и воды: кадры схода лавины в Сочи

На горнолыжном курорте в Сочи сошла так называемая мокрая лавина - это гигантская масса снега с водяной прослойкой. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как огромный поток спускается с гор, сметая все на своем пути.

Снежная масса прошла под канатной дорогой и не достигла основной трассы. Как сообщается, погибших и пострадавших нет.

В МЧС напомнили, что в данный момент в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение о лавинной опасности из-за теплой погоды.