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Врачи определили, какой вес можно безопасно сбросить за неделю

Светлана Иванова
07:54 26.03.2021
Безопасным для здоровья считается избавление от полкилограмма до килограмма за указанный срок.
Врачи определили, какой вес можно безопасно сбросить за неделю
© Фото: Oleg Mityukhin, Pixabay
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Чтобы не навредить здоровью, за неделю можно похудеть на полкилограмма-килограмм. Избавляться от большего веса за указанный срок не рекомендуется. Об этом сообщает газета Express со ссылкой специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Как пояснили эксперты, на безопасное количество сброшенных килограммов влияет ИМТ человека, а также состояние его здоровья и соотношение жировой и мышечной ткани.

При этом резкое похудение чревато не только возможным появлением серьезных проблем со здоровьем, включая развитие камней в почках и быструю утомляемость, но и кратковременностью достигнутого эффекта.

Оптимальным для коррекции веса является снижение калорийности потребляемой пищи и увеличение физической активности, чтобы возникал дефицит между получаемой и затрачиваемой энергией.

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