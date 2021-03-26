Армия Гроза вражеской бронетехники: противотанкисты уничтожили цели условного противника в Новороссийске Светлана Иванова Стрельба велась с различных огневых позиций. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Противотанковое подразделение десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск в Новороссийске в ходе учений отработало уничтожение бронированной техники. Учения прошли на полигоне Раевский в Краснодарском крае. Артиллеристы совершенствовали навыки боевой стрельбы из противотанкового ракетного комплекса ПТРК «Конкурс». Стрельба велась с различных огневых позиций. Также в ходе учений военнослужащие подготовили и заняли огневые позиции, провели их инженерное оборудование и маскировку, обнаружили все цели условного противника и поразили их, в том числе благодаря правильной корректировке огня. Цели имитировали командно-штабные машины и пусковые установки тактических ракетных комплексов условного противника. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика