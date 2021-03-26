Трамп раскритиковал поведение представителей США на переговорах с Китаем

Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на американскую администрацию за итоги переговоров с представителями КНР. По мнению Трампа, китайская сторона общалась в непозволительном стиле. При нем, переговоры в таком ключе были невозможны, представители США просто бы встали и ушли, добавил Трамп.

«Никто в таком стиле со мной никогда не говорил, если бы они такое сделали, я бы удвоил пошлины, хотя это, пожалуй, и так стоило сделать», - заявил экс-президент в интервью Fox News.

Встреча США-КНР на высоком уровне состоялась на прошлой неделе. Разговор начался с обоюдной критики. Госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента Джейк Салливан вели разговор на повышенных тонах. После этого, глава канцелярии КНР и министр иностранных дел Китая Ван И указали на недопустимость такого общения.

Представители американской стороны обвинили своих китайских коллег в игре на публику и нарушении протокола.