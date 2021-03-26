Более 40 самолетов иностранных государств вели разведку у границ РФ за неделю
Нарушения воздушных границ Российской Федераций допущено не было.
© Фото: Минобороны России РФ
Более 40 летательных аппаратов иностранных государств вели разведку у границ Российской Федерации за минувшую неделю. Все они были своевременно обнаружены радиолокационными станциями (РЛС). Об этом сообщает газета «Красная звезда», со ссылкой на данные Минобороны РФ.
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