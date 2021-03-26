Более 40 самолетов иностранных государств вели разведку у границ РФ за неделю

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Согласно опубликованной инфографике, разведку у воздушных рубежей нашей страны вели 39 самолетов и два беспилотных аппарата. Все их полеты проходили под полным контролем российских военнослужащих.

Никаких инцидентов, связанных с нарушением границ РФ, не допущено, уточнили в министерстве.