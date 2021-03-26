Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт объяснила причины резкого роста цен на картофель

Анна Назайкина
06:30 26.03.2021
По данным Росстата, картофель за год подорожал с 22 до 31 рубля за килограмм.
Эксперт объяснила причины резкого роста цен на картофель
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Согласно данным Минсельхоза и Росстата РФ, весной 2020 года у сельхозпроизводителей произошло снижение посадочных площадей с 300 до 280 тысяч га. Это было вызвано сложными погодными условиями. Урожай в 2019 году составил 7 миллионов 600 тысяч, а в 2020 году - 6 миллионов 800 тысяч. Об этом «Звезде» рассказала руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина.

По ее словам, пострадали личные подсобные хозяйства , поэтому на рынке образовался дефицит картофеля. Наблюдалась сложная вегетация, когда картофель вызревает. В прошлом году это сказалось и на качестве продукта - он стал более мелким.

«Торговые сети в ассортименте заказывают крупный картофель , 55 плюс. Его было мало, образовалась конкуренция за него, что сказалось на текущих ценах. Понижения цен, скорее всего, не будет. Активно идет импорт , он априори выше, чем внутренняя цена. И нужно подождать до нового урожая - конец июня. И мы надеемся, что ситуация выправится», - объяснила эксперт.

Губина отметила, что рост может наблюдаться в силу того, что будет играть импортная составляющая.

«В прошлом году была низкая база. Соответственно, в этом году на фоне двух факторов - небольшой урожай и требования сетей - цена выросла по сравнению с низкой базой. Что касается определения цены, то наш картофельный союз предлагает ввести категорию картофеля 35-55, фасованного в сетку по 2,5 килограмма, тогда мы выявим картофель ,который можно мониторить по цене», - заявила она.

Эксперт обратила внимание на то, что сегодня на полках благодаря производителям и торговым сетям можно встретить картофель как валовый, так и мытый. И картофель, фасованный в сетку по предложению Союза, будет являться эталоном цены. Таким образом, появиться возможность следить за оптовой и розничной стоимостью, заключила Губина.

По данным Росстата, картофель за год подорожал с 22 рублей до 31 рубля за килограмм. Также сильно подорожала морковь — на 34% — до 37 рублей за 1 кг против прошлогодних 27,5 рубля. Цена 1 кг помидоров за этот же период выросла на 20%, до 173,6 руб.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:39 В стране и мире
Видео
Завис и рухнул: что известно о крушении вертолета МЧС в Куршском заливе
05:55 В стране и мире
Байден объявил о желании работать по РФ и КНР вместе с Евросоюзом
05:44 Армия
Видео
Поразить все мишени: лучшие кадры второго этапа конкурса «Авидартс» в ЗВО
00:02 Армия
Видео
Спасение из плена боевиков: на границе провинций Идлиб и Алеппо открывается три коридора для беженцев
00:36 Спорт
Видео
Фигуристы Мишина и Галлямов победили на ЧМ в соревнованиях для спортивных пар
Популярное
Популярное
Видео
Сразу четыре редчайших леопарда попали на видео в Приморье
Видео
В США дикий медведь пробрался в коттедж и искупался в джакузи: видео
Видео
Опубликованы кадры задержания бывшего боевика из банды Басаева в Москве
Видео
Байден на встрече в Белом доме забыл, к кому обращается
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Видео
Снежная гроза: кадры удивительного природного явления в Чите
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.