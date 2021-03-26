Эксперт объяснила причины резкого роста цен на картофель

Согласно данным Минсельхоза и Росстата РФ, весной 2020 года у сельхозпроизводителей произошло снижение посадочных площадей с 300 до 280 тысяч га. Это было вызвано сложными погодными условиями. Урожай в 2019 году составил 7 миллионов 600 тысяч, а в 2020 году - 6 миллионов 800 тысяч. Об этом «Звезде» рассказала руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина.

По ее словам, пострадали личные подсобные хозяйства , поэтому на рынке образовался дефицит картофеля. Наблюдалась сложная вегетация, когда картофель вызревает. В прошлом году это сказалось и на качестве продукта - он стал более мелким.

«Торговые сети в ассортименте заказывают крупный картофель , 55 плюс. Его было мало, образовалась конкуренция за него, что сказалось на текущих ценах. Понижения цен, скорее всего, не будет. Активно идет импорт , он априори выше, чем внутренняя цена. И нужно подождать до нового урожая - конец июня. И мы надеемся, что ситуация выправится», - объяснила эксперт.

Губина отметила, что рост может наблюдаться в силу того, что будет играть импортная составляющая.

«В прошлом году была низкая база. Соответственно, в этом году на фоне двух факторов - небольшой урожай и требования сетей - цена выросла по сравнению с низкой базой. Что касается определения цены, то наш картофельный союз предлагает ввести категорию картофеля 35-55, фасованного в сетку по 2,5 килограмма, тогда мы выявим картофель ,который можно мониторить по цене», - заявила она.

Эксперт обратила внимание на то, что сегодня на полках благодаря производителям и торговым сетям можно встретить картофель как валовый, так и мытый. И картофель, фасованный в сетку по предложению Союза, будет являться эталоном цены. Таким образом, появиться возможность следить за оптовой и розничной стоимостью, заключила Губина.

По данным Росстата, картофель за год подорожал с 22 рублей до 31 рубля за килограмм. Также сильно подорожала морковь — на 34% — до 37 рублей за 1 кг против прошлогодних 27,5 рубля. Цена 1 кг помидоров за этот же период выросла на 20%, до 173,6 руб.