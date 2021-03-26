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Двух студентов сахалинского университета нашли мертвыми в общежитии

Виктория Ивашечкина
05:00 26.03.2021
По факту смерти учащихся было возбуждено уголовное дело.
Двух студентов сахалинского университета нашли мертвыми в общежитии
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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В общежитии Сахалинского государственного университета в пятницу утром, 26 марта, были найдены мертвыми два. Предварительной причиной смерти стала электротравма.

«Тела двух молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены в одной из секций общежития учебного заведения без признаков жизни утром 26 марта» - сказано в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону. 

По факту смерти студентов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В СК сообщили, что проверку по данному делу начала прокуратура области. Будет дана оценка условий безопасности проживания в общежитии студентов.

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