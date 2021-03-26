Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Участники парада Победы в Воронеже получили оба компонента вакцины «Спутник V»

Анна Касаткина
04:33 26.03.2021
Помимо военнослужащих из состава пеших колонн, вакцинацию также прошли участники механизированной колонны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), участвующие в параде Победы в Воронеже, завершили вакцинацию против коронавируса. Гарнизонные тренировки участников парада начнутся в конце марта.

В преддверии начала тренировок каждый участник парада изъявил добровольное желание поставить прививку препаратом «Спутник V», рассказали в пресс-службе ЗВО. Перед вакцинацией проводился предварительный осмотр на наличие противопоказаний к вакцине.

Помимо военнослужащих из состава пеших колонн, вакцинацию также прошли участники механизированной колонны, в которой пройдет 95 единиц военной и специальной техники, в том числе исторической.

Ранее сообщалось, что вакцинация от COVID-19 завершилась в военкоматах Восточного военного округа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:02 Армия
Видео
Спасение из плена боевиков: на границе провинций Идлиб и Алеппо открывается три коридора для беженцев
22:03 В стране и мире
Зеленский утвердил новую стратегию военной безопасности Украины
02:17 В стране и мире
Видео
МЧС опубликовало кадры с места крушения вертолета под Калининградом
22:03 В стране и мире
Зеленский утвердил новую стратегию военной безопасности Украины
21:32 В стране и мире
Байден решил баллотироваться на второй президентский срок
Популярное
Популярное
Видео
Сразу четыре редчайших леопарда попали на видео в Приморье
Видео
В США дикий медведь пробрался в коттедж и искупался в джакузи: видео
Видео
Опубликованы кадры задержания бывшего боевика из банды Басаева в Москве
Видео
Байден на встрече в Белом доме забыл, к кому обращается
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Видео
Снежная гроза: кадры удивительного природного явления в Чите
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.