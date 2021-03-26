Участники парада Победы в Воронеже получили оба компонента вакцины «Спутник V»

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), участвующие в параде Победы в Воронеже, завершили вакцинацию против коронавируса. Гарнизонные тренировки участников парада начнутся в конце марта.

В преддверии начала тренировок каждый участник парада изъявил добровольное желание поставить прививку препаратом «Спутник V», рассказали в пресс-службе ЗВО. Перед вакцинацией проводился предварительный осмотр на наличие противопоказаний к вакцине.

Помимо военнослужащих из состава пеших колонн, вакцинацию также прошли участники механизированной колонны, в которой пройдет 95 единиц военной и специальной техники, в том числе исторической.

Ранее сообщалось, что вакцинация от COVID-19 завершилась в военкоматах Восточного военного округа.