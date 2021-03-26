Ради безопасности жителей: военнослужащие РФ ежедневно уничтожают более 120 взрывоопасных предметов в Карабахе

Российские миротворцы продолжают уничтожение взрывоопасных предметов, которые были обнаружены в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что ежедневно на полигоне «Баллыджа» российскими военнослужащими уничтожается около 120 взрывоопасных предметов. Среди них есть мины и артиллерийские снаряды. Уничтожение осуществляется методом подрыва с обеспечением необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Боеприпасы, уничтожаемые на полигоне российскими саперами, были обнаружены в ходе разминирования Мардакертского района. К работам по утилизации ВОП привлекается около 10 военных подразделения гуманитарного разминирования из состава российского миротворческого контингента.