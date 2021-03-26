Транспортировка топлива и продовольствия: ВМВ РФ получит шесть средних морских танкеров проекта 23130

В ближайшие шесть лет ВМФ России получит более сотни вспомогательных судов, в том числе шесть средних морских танкеров проекта 23130. Первый корабль для Черноморском флота будет передан войскам к 2023 году.

Сегодня на «Невском судостроительном заводе» в Ленинградской области состоялась торжественная церемония закладки танкера «Василий Никитин». Это судно тылового обеспечения предназначено для транспортировки дизельного топлива, флотского мазута, авиакеросина, моторного масла. Оно также способно без швартовки передавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии до сотни метров. Кроме того танкер будет перевозить сухие грузы, в том числе продовольствие, и обеспечивать ресурсами береговую инфраструктуру.

Суда этого типа могут находиться в автономном плавании до двух месяцев. И самостоятельно пробивать полуметровые арктические льды, что важно в условиях Заполярья. Головной танкер проекта 23130 «Академик Пашин» за год эксплуатации успешно зарекомендовал себя на Северном флоте.

