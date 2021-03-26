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У боевого самолета ВВС Чехии оторвало крышку кабины во время полета

Роман Захаров
21:29 26.03.2021
Экипаж среагировал на ЧП согласно инструкции и благополучно посадил воздушное судно на аэродроме.
У боевого самолета ВВС Чехии оторвало крышку кабины во время полета
© Фото: wikipedia
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У легкого многоцелевого двухместного штурмовика L-159, принадлежащего Военно-воздушным силам Чехии, во время выполнения тренировочного полета отвалилась крышка кабины. Об этом рассказала представитель генштаба страны Магдалена Дворжакова.

«Во время полета самолета отвалилась крышка кабины. Экипаж среагировал на это согласно инструкции, снизив высоту полета, после чего он благополучно сел на своем аэродроме», - приводит РИА Новости слова Дворжаковой.

Она отметила, что крышку кабины скоро нашли в поле. Во время инцидента, по словам представителя генштаба, никто не пострадал.

Дворжакова также сообщила, что в настоящий момент причины ЧП изучает комиссия из специалистов ВВС, министерства обороны и сотрудников завода-производителя Aero Vodochody. Полеты L-159 из-за случившегося были временно приостановлены. 

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