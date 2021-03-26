Зеленский провел экстренные консультации с «нормандской четверкой» по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак проводят консультации с руководством государств «нормандской четверки» после обстрелов в Донбассе, произошедших 26 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«Мы обратились к ОБСЕ, чтобы провести заседание подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, ждем ответа российской стороны. Президент и глава офиса президента проводят активные консультации с руководством стран "нормандской четверки"», - сказал Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, украинская сторона видит единственным условием успешности дальнейших переговоров - полное прекращение боевых действий. Арестович подчеркнул, что Киев будет добиваться прекращения огня «на всех уровнях».

Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Донбассе сообщили, что во время обстрела вблизи поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо бойцов ВСУ, еще двое были ранены. После этого киевская делегация в контактной группе по Донбассу заявила, что собирается на срочное внутреннее совещание.