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Экономика на мели: к каким последствиям приведет блокировка контейнеровозом Суэцкого канала

Россина Бодрова
20:15 26.03.2021
По мнению специалистов, операция по открытию Суэцкого канала продлится как минимум до конца марта.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Очередная попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале не увенчалась успехом. Об этом сообщил местный техоператор. Работы идут круглосуточно, но, как говорят специалисты, скорой развязки ждать не стоит.

Все происходящее уже привело к росту цен на морские грузоперевозки. Суда вынуждены искать обходные пути, что существенно увеличивает время доставки и расходы. В самом Суэце тем временем на якоре стоят как минимум 200 груженых кораблей.

Сутки комиссия разрабатывала операцию по освобождению залива. Чтобы вызволить из морского плена судно, необходимо погрузиться на самое дно и удалить около 20 тысяч кубометров песка. Работают специалисты с невероятной скоростью - задача выполнена почти на 90%. На маршруте серьезный трафик - абсолютный хаос на навигационных картах. Кто-то из капитанов пытается развернуться в поисках путей обхода.

Экипаж в безопасности. Пострадала, разве что, экономика. Простой ежедневно обходится примерно в 10 миллиардов долларов. Речь идет о доставке медицинского оборудования, продуктов питания, товаров промышленного производства.

Южнее и севернее от эпицентра аварии застыли корабли и с «черным золотом»: нефти в акватории сейчас более чем на 400 миллионов долларов. Взлетела и стоимость морских перевозок.

Причины этой аварии пока выясняются. Зато в Интернете уже немало шуток. Египетская пресса обращает внимание на пост в соцсетях: мол, за рулем танкера была женщина. Позже выяснилось, что на фотографии в публикации действительно настоящий капитан дальнего плавания, но к данной истории отношения она не имеет.

Специалисты обещают истории счастливый финал. А пока операция по открытию Суэцкого канала продолжается. Как минимум до конца марта.

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