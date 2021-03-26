До 10 лет лишения свободы: какие изменения в УК предложил ЦБ для наказания кибермошенников

Дополнения в уголовный кодекс, предлагаемые Центробанком, должны ощутимо повлиять на ситуацию с телефонным и интернет-мошенничеством, с которым сталкивался почти каждый. Звонки с предложением подтвердить банковский перевод, сообщить данные карты якобы для того, чтобы защитить средства на счете, всем нам хорошо знакомы. А в минувшем году, когда многие процессы ушли в онлайн, активность киберпреступников резко возросла.

Мошенники не смотрят на социальный статус, возраст и семейное положение. Ростовчанка Ирина Пащенко в этом убедилась на собственном опыте. Она ждала одобрения кредита, и когда позвонил оператор банка, как ей показалось, продиктовала ему данные своей карты, включая и три цифры с обратной стороны. Тридцать тысяч со счета списались моментально, а в телефонной трубке раздались короткие гудки.

«Человек на другом конце провода назвал не только мои ФИО правильно, он еще назвал мою дату рождения. Он достаточно убедительно говорил. Я доверилась», - поделилась потерпевшая Ирина Пащенко.

По данным Центробанка, за прошлый год мошенники похитили со счетов клиентов около 9 миллиардов рублей. Все районные отделы полиции завалены уголовными делами. Система электронного мошенничества существует с момента повальной цифровизации. Полицейские то и дело штурмуют офисы и квартиры, где находятся так называемые колл-центры. Но изъять у преступников технику и отправить их за решетку оказывается недостаточно. Как рассказал в эксклюзивном интервью «Звезде» один из бывших заключенных, жулики и в тюрьме устраивают такие же офисы с десятками сотрудников.

«В открытую этого никто не делает. Как правило, это может быть под одеялом, якобы он там с родными разговаривает. Он этим зарабатывает, и приносит там пользу, потому с его мошеннических действий покупается все туда, где он находится», - рассказал Александр Щипакин.

Уже принят закон, позволяющий блокировать сотовую связь на территории любого исправительного учреждения. Несомненно, что это мощный удар по киберпреступности. Но, кроме телефонных злодеев, есть еще интернет-преступники.

Одной из наших героинь Ольге Новгородовой мошенник сам рассказал, как именно он зарабатывает. Якобы в его группе состоит 280 человек. Тех, кого им удается обмануть, они называют профиты.

«Они промышляют тем, что получают данные карточек через разные порталы, где сайт выступает посредником. Это самые опасные сайты, поскольку через них мошенники, представившись продавцами, получают данные и быстро опустошают карту», - рассказала Ольга Новгородова.

Подобные преступления в Уголовном кодексе классифицируются по-разному в зависимости от ущерба и состава. Значит, расследуются они тоже по-разному. Поэтому и копятся стопки материалов на столах оперативников. Накануне в Центробанке выступили с инициативой объединить киберпреступления под одной статьей «Мошенничество в сфере компьютерной информации» с наказанием до 10 лет лишения свободы.

«Это повлияет на методы оперативно-разыскной деятельности и даст возможность довести дело до суда с соответствующей доказательной базой», - объяснил первый замдиректора Департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

По мнению специалистов, необходимо также ввести ответственность компаний, которые хранят базы данных, ведь именно оттуда зачастую утекает личная информация клиентов. Но и самим пользователям стоит более внимательно следить за безопасностью и помнить, что личные данные называются так, потому что касаются только вас.