На территории детского санатория МО РФ в Евпатории открыли памятник Доктору Лизе

В Евпатории открыли памятник Доктору Лизе. Он расположен на территории детского санатория Минобороны РФ.

Медучреждению, где выполняются, в том числе высокотехнологические операции, имя Елизаветы Глинки было присвоено в 2017 году, спустя год после ее гибели в авиакатастрофе в Сочи. Это была единственная невыполненная миссия известной правозащитницы и филантропа - тем рейсом она везла партию лекарств в Сирию.

В санаторий МО РФ Доктор Лиза не раз приезжала и направляла туда детей на лечение.

В 2016 году самолет Ту-154, летевший в Сирию с гуманитарной миссией, потерпел крушение в небе над Черным море почти сразу после вылета из сочинского аэропорта. На борту воздушного судна было 92 человека: члены экипажа, военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).