Роскосмос показал снимки Земли, сделанные одновременно с трех российских спутников
Снимки сделали «Электро-Л» №2 и №3, которые работают на геостационарной орбите, а также аппарат «Арктика-М» №1, работающий на высокоэллиптической орбите.
© Фото: PIRO4D, Pixabay
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал снимки Земли, сделанные одновременно тремя российскими метеорологическими спутниками.
В своем Telegram-канале глава госкорпорации сообщил, что заснять Землю удалось 24 марта в 15.30 по московскому времени.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика