В стране и мире Роскосмос показал снимки Земли, сделанные одновременно с трех российских спутников Иван Линдеманн Снимки сделали «Электро-Л» №2 и №3, которые работают на геостационарной орбите, а также аппарат «Арктика-М» №1, работающий на высокоэллиптической орбите. © Фото: PIRO4D, Pixabay Читайте нас на: Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал снимки Земли, сделанные одновременно тремя российскими метеорологическими спутниками. В своем Telegram-канале глава госкорпорации сообщил, что заснять Землю удалось 24 марта в 15.30 по московскому времени. © РОГОЗИН, Telegram Снимки сделали спутники «Электро-Л» №2 и №3, которые работают на геостационарной орбите, а также аппарат «Арктика-М» №1, работающий на высокоэллиптической орбите. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика