Картаполов отметил многогранность конкурса «Большая перемена», в котором примут участие юнармейцы
Конкурс позиционирует себя как средство узнать Россию еще шире, как возможность проявить свои творческие способности и как мероприятие, которое позволит школьникам узнать больше о патриотизме и защите Отечества.
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В 2021 году к школьному конкурсу «Большая перемена» присоединятся и юнармейцы. Это прокомментировал заместитель главы Минобороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Андрей Картаполов.
«Этот конкурс - он очень многогранен. И он позволяет проявить себя абсолютно с разных сторон», - отметил Картаполов.
Напомним, конкурс «Большая перемена» позиционирует себя как средство узнать Россию еще шире, как возможность проявить свои творческие способности и как мероприятие, которое позволит школьникам узнать больше о патриотизме и защите Отечества.