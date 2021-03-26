Армия Картаполов отметил многогранность конкурса «Большая перемена», в котором примут участие юнармейцы Иван Петров Конкурс позиционирует себя как средство узнать Россию еще шире, как возможность проявить свои творческие способности и как мероприятие, которое позволит школьникам узнать больше о патриотизме и защите Отечества. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В 2021 году к школьному конкурсу «Большая перемена» присоединятся и юнармейцы. Это прокомментировал заместитель главы Минобороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Андрей Картаполов. «Этот конкурс - он очень многогранен. И он позволяет проявить себя абсолютно с разных сторон», - отметил Картаполов. Напомним, конкурс «Большая перемена» позиционирует себя как средство узнать Россию еще шире, как возможность проявить свои творческие способности и как мероприятие, которое позволит школьникам узнать больше о патриотизме и защите Отечества. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика