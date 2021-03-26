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Укрощение льда: как саперы взрывают тротил на российских реках

Андрей Аркадьев
Денис Ивлев
18:28 26.03.2021
В регионах страны угрозу несут тающие снега. Паводки - неизбежное сезонное бедствие, но последствия весеннего половодья можно минимизировать.
Укрощение льда: как саперы взрывают тротил на российских реках
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Восточном и Центральном округах саперы, вооружившись тротилом, ведут борьбу с ледовыми заторами. Направленные взрывы освобождают русла рек и предотвращают выход из берегов.

Сквозь яркую радугу видно, как лед разорвало на мелкие кусочки. Перед военными стоит задача разрушить замерзший водный покров практически по всему руслу реки, почти 56 квадратных километров. Военные инженеры поступательно минируют ледяное поле реки Арсеньевки, закладывая взрывчатку в проделанные заранее лунки и замыкая ее в единую цепь.

«Толщина льда составляет от 1 до 1,5 метра. Откалываясь крупными кусками и разгоняясь по течению реки, такая льдина может врезаться в бетонные опоры и либо нанести ущерб, либо разрушить полностью мост», - рассказал командир инженерно-саперного батальона Федор Кирюшин.

На первый взрыв военные инженеры заложили около 150 килограммов тротила. Этого вполне хватит для того чтобы превратить огромный пласт льда в крошку и таким образом защитить большое количество гидротехнических сооружений.

В Челябинской области саперы Центрального округа бурят лед под заклад тротила, чтобы высвободить замерзшую акваторию реки Сим и избежать возможных ледяных заторов, которые могут привести к затоплению поселков.

К спасателям в Тульской области подключились жители близлежащего села Дедилово. В населенный пункт паводок может прийти уже через несколько дней. Отчищают русла реки Шиворонь, чтобы вода не затопила дома. Фермер Валерий Юрищев отправился на помощь на своем тракторе.

«Людей топит. Вот люди, которые в поселке здесь, когда подъем воды, им в дом заходит вода. Раньше, когда были снега большие, мебель они ставили на кирпичи. В последние годы мало было снега. В этом - много снега. Русло, сами видите, все заросло. Надо чистить, пилить», - пояснил Юрищев.

Берега заросли тонким кустарником и полувековыми деревьями. Образовались запруды. В них начал скапливаться мусор, течение перегородили плотины. Теперь же благодаря своевременному решению затоплений жилых домов удастся избежать.

В Ленинградской области предупреждением паводков заняты спасатели МЧС - для начала со льда реки Сясь выгоняют рыбаков. А после уже по отработанной схеме с помощью взрывчатки ослабляют лед на площади около 2 000 квадратных метров. В этом году это особенно необходимо, потому что специалисты прогнозируют высокую вероятность наводнений.

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