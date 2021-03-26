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«У нас все документы в порядке»: хозяева замеченной в Подмосковье львицы рассказали о ее содержании

Роман Захаров
17:12 26.03.2021
После появления в Интернете ролика с разгуливающей по крыше львицей в питомник в Московской области нагрянула проверка.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Львица, которую сняли на видео жители Подмосковья, живет не в частном доме, а в питомнике. Об этом рассказали сами сотрудники заведения во время проверки, организованной после того, как ролик появился в Сети.

«В свое время, когда мы здесь строили, мы согласовали этот вопрос с местным ветеринарным управлением. Мы не заводили никого, не получив разрешение здесь», - объяснили представители питомника.

Они также сообщили, что ставшая главной героиней ролика львица - ее, кстати, зовут Тара - состоит на учете у местных ветеринаров и у нее есть все необходимые справки, а также паспорт. Данные документы уже передали на проверку в полицию.

«Мы содержим ее как организация. У нас по документам - ведение деятельности зоопарков. По новым нормам, мы обязаны получить лицензию на владение львом, но мы приобретали льва до этого закона», - уточнили в питомнике.

Ранее жители подмосковного села Козино сняли на видео необычную картину: на крыше строения, расположенного на соседнем участке, сидела взрослая львица. Судя по опубликованным в Instagram кадрам, расстояние между кровлей, где отдыхала хищница, и забором, разделяющим участки, очень маленькое. И животное при желании сумело бы легко перепрыгнуть ограждение. Впрочем, в питомнике уже заявили, что это едва ли могло произойти.

 
 
 
 
 
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Публикация от ViNO (@i.m_vino)

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