Путин: на арктической экспедиции «Умка-2021» подтверждены высокие боевые возможности
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Путин: на арктической экспедиции «Умка-2021» подтверждены высокие боевые возможности
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Путин: на арктической экспедиции «Умка-2021» подтверждены высокие боевые возможности
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Путин: на арктической экспедиции «Умка-2021» подтверждены высокие боевые возможности
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