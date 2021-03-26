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Средний морской танкер проекта 21 130 для ЧФ заложили в Шлиссельбурге

Андрей Аркадьев
17:28 26.03.2021
Всего до 2027 года планируется построить более 100 вспомогательных судов различного предназначения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Средний морской танкер проекта 21 130 «Василий Никитин» заложили в городе Шлиссельбурге Ленинградской области, сообщает Министерство обороны РФ. Судно планируют поставить на Черноморский флот в 2023 году.

Танкер назван в честь советского военного деятеля, в годы Великой Отечественной войны снабжавшего горючим войска при подготовке и проведении практически всех крупных наступательных операций, а с 1953 года возглавлявшего службу горючего Вооруженных сил Советского Союза.

Всего к 2027 году в ВМФ должны поставить шесть танкеров данного проекта. С 2021 по 2027 год планируется построить более 100 судов вспомогательного флота. «Василий Никитин» может выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 метров, на борт или кильватерным способом.

Танкеры проекта 23 130 предназначены для транспортировки и передачи ВМФ горючего и жидких грузов - мазута, дизтоплива, моторного масла, авиационного керосина, пресной воды. Также возможна перевозка сухих грузов и продуктов питания.

Вспомогательный флот ВМФ России - вспомогательные корабли и суда для обслуживания пунктов базирования и обеспечения повседневной и боевой деятельности всех родов сил Военно-морского флота РФ.

Суда обеспечения не предназначены для непосредственного участия в боевых действиях и поэтому имеют либо легкое оборонительное вооружение (зенитные установки, пулеметы), либо в большинстве случаев не имеют его вообще.

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