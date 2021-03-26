Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Две тысячи градусов: Путин оценил качество материалов гиперзвуковой ракеты комплекса «Авангард»

Тимур Шерзад
17:01 26.03.2021
Президент отметил, что созданные в России технологии, в том числе в оборонной сфере, обладают уникальными характеристиками. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Созданные в России технологии, в том числе в оборонной сфере, обладают уникальными характеристиками. 

Об этом Владимир Путин заявил на заседании набсовета организации «Россия - страна возможностей». Один из участников проекта рассказал о планах создать аппарат для полета на Венеру. Но нужен материал, который выдержит высокую температуру. В связи с этим президент напомнил о ракетном комплексе «Авангард».

«Температура на поверхности Солнца примерно 6 тысяч градусов. А на наконечнике ракеты нашей новейшей системы «Авангард» достигает 2 тысяч почти что. Это по поводу материаловедения. Ракета летит и плавится на ходу. Эффект эскимо создается. Но при этом проходит сигнал на управления и изделие управляется. А на Венере всего 500 градусов», - сказал президент.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Он является одной из тех новинок, о которых в 2018 году, наряду с ракетой «Сармат» и комплексом «Кинжал», отмечал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:19 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры изнутри искореженного поезда, попавшего в аварию в Египте
13:43 Армия
Видео
Усиливая Тихоокеанский флот: с петербургских стапелей сошла еще одна субмарина с «Калибрами»
13:13 В стране и мире
В «Газпроме» назвали сроки завершения прокладки «Северного потока - 2»
12:39 Армия
Видео
Россия и Мьянма продолжат углублять военное и военно-техническое сотрудничество
11:16 В стране и мире
Правительство объявило об индексации социальных пенсий
Популярное
Популярное
Видео
Просидевшего 12 часов в лифте школьника сняли камеры видеонаблюдения
Видео
Метеорный поток или обломки ракеты: таинственный каскад огней в небе над США сняли на видео
Видео
Шпаргалки с картинками: как прошла первая пресс-конференция Байдена
Видео
Сразу четыре редчайших леопарда попали на видео в Приморье
Видео
В США дикий медведь пробрался в коттедж и искупался в джакузи: видео
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.