Две тысячи градусов: Путин оценил качество материалов гиперзвуковой ракеты комплекса «Авангард»

Созданные в России технологии, в том числе в оборонной сфере, обладают уникальными характеристиками.

Об этом Владимир Путин заявил на заседании набсовета организации «Россия - страна возможностей». Один из участников проекта рассказал о планах создать аппарат для полета на Венеру. Но нужен материал, который выдержит высокую температуру. В связи с этим президент напомнил о ракетном комплексе «Авангард».

«Температура на поверхности Солнца примерно 6 тысяч градусов. А на наконечнике ракеты нашей новейшей системы «Авангард» достигает 2 тысяч почти что. Это по поводу материаловедения. Ракета летит и плавится на ходу. Эффект эскимо создается. Но при этом проходит сигнал на управления и изделие управляется. А на Венере всего 500 градусов», - сказал президент.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Он является одной из тех новинок, о которых в 2018 году, наряду с ракетой «Сармат» и комплексом «Кинжал», отмечал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.