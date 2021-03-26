Фрегат «Адмирал Касатонов» покинул греческий порт

Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил неофициальный визит в Грецию. Он покинул ее сегодня во второй половине дня.

Он прибыл в греческий порт Пирей 23 марта для того, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях в честь 200-летия независимости страны.

За время пребывания в порту на борту «Касатонова» побывало несколько высокопоставленных делегаций греческих военных, а также представители дипломатического корпуса России.

Помимо выполнения церемониальных задач, экипаж фрегата еще и пополнил запасы продовольствия. Теперь корабль продолжает плановые мероприятия первого для себя дальнего похода.

Сам поход «Адмирала Касатонова» начался 30 декабря 2020 года. Фрегат прошел более 15 тысяч морских миль, посетив порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.



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