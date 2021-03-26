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«Спотыкался и силился что-то вспомнить»: американцы раскритиковали первую пресс-конференцию Байдена

Иван Линдеманн
16:17 26.03.2021
Жители США заявили, что глава Белого дома ответил на вопросы всего лишь десяти журналистов. При этом важные темы он не затронул.
«Спотыкался и силился что-то вспомнить»: американцы раскритиковали первую пресс-конференцию Байдена
© Фото: Oliver Contreras, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Американцы раскритиковали первую пресс-конференцию Джо Байдена в качестве президента США. Зрители Fox News назвали ее срежиссированным роликом.

Жители США заявили, что глава Белого дома ответил на вопросы всего лишь десяти журналистов. При этом важные темы он не затронул. Байден не рассказал ни о борьбе с коронавирусом, ни о вакцинации, ни о налогах, ни о создании рабочих мест.

В связи с этим американцы сравнили американского лидера с предыдущим президентом Дональдом Трампом, который отвечал на вопросы до последнего.

«Скорее всего, все вопросы отправлены заранее и одобрены лично Байденом», - писали пользователи.

Некоторые называли президента США «Обайденом», намекая на связь с предшественником Трампа Бараком Обамой.

«Все время спотыкался, терял нить и явно силился что-то вспомнить или собраться с мыслями», - сообщил Indianamom.

Кроме того, сразу несколько жителей США сообщили, что Байден - это Трамп наоборот, то есть чем больше его показывают, тем меньше он нравится.

«С каждым днем при Джо Байдене я все больше благодарен за те четыре замечательных и мощных года при Трампе», -  уточнил 85051.

С первой пресс-конференцией Байден выступил накануне. В числе прочего он заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Кроме того, американский лидер рассказал, когда США выведут войска из Афганистана. Свое первое выступление Байден отсрочил на девять недель с момента инаугурации.

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