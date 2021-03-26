Миротворцы РФ обеспечили в Карабахе перевозку 144 тонн гуманитарного груза по маршруту Эребуни - Степанакерт

Российские миротворцы обеспечили перевозку 144 тонн гуманитарного груза «Русской гуманитарной миссии» для населения Нагорного Карабаха по маршруту Эребуни - Степанакерт. Об этом на брифинге сообщил представитель российского миротворческого контингента полковник Дмитрий Перепелкин.

«С 19 марта обеспечено безопасное прохождение 18 автомобильных колонн ВС Азербайджана: 12 - через Лачинский коридор в северном и южном направлениях и шести колонн по маршруту Шуша - Красный Базар - Каджар», - говорится в сообщении.

По запросу азербайджанской стороны российским автомобильным транспортом 24 марта перевезена очередная партия гуманитарного груза по маршруту Мадагиз - Кельбаджар общим весом более 150 тонн. Всего с 28 января гуманитарными колоннами миротворцев по запросу Азербайджана перевезено более 1 600 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район.

«Обеспечена безопасность начала сезонных сельскохозяйственных работ вдоль линии соприкосновения сторон. В воскресенье российскими миротворцами обеспечено сопровождение паломников из Степанакерта в монастырь Дадиванк и обратно», - отметил Перепелкин.

Группами центра гуманитарного реагирования, во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста, с привлечением представителей азербайджанской и армянской сторон, продолжается поиск и передача тел погибших военнослужащих.

Российскими инженерно-саперными группами ведется разминирование местности и объектов, а также уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 1 631 здание, 557 километров дорог, очищено 1 802 гектара территории, обнаружено и уничтожено 25 373 взрывоопасных предмета.