Посол Италии попросил вернуть в Россию сыр пармезан

Популярный в России сыр пармезан попал в список запрещенных продуктов, по «технической ошибке» и ее необходимо исправить. Об этом в интервью Forbes рассказал посол Италии в России Паскуале Терраччано.

«Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы. Сейчас Роспотребнадзор изучает этот вопрос», – уточнил посол.

Он также отметил, что Россию и Италию связывают серьезные торговые отношения. В тоже время, Терраччано подчеркнул, что не хочет, чтобы контрсанкции были отменены, так как они являются симметричным ответом на санкции.

Ранее Италия уже просила Россию отменить эмбарго на пармезан. Так, в 2019 году министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо сообщил, что передал соответствующую просьбу главе МИД РФ Сергею Лаврову.