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Посол Италии попросил вернуть в Россию сыр пармезан

Олеся Степакова
15:04 26.03.2021
По словам дипломата, ограничительные меры наложены на свежие продукты, а пармезан вызревает месяцами и не содержит лактозы.
Посол Италии попросил вернуть в Россию сыр пармезан
© Фото: Диана Лаврова, Pixabay.com
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Популярный в России сыр пармезан попал в список запрещенных продуктов, по «технической ошибке» и ее необходимо исправить. Об этом в интервью Forbes рассказал посол Италии в России Паскуале Терраччано.

«Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы. Сейчас Роспотребнадзор изучает этот вопрос», – уточнил посол.

Он также отметил, что Россию и Италию связывают серьезные торговые отношения. В тоже время, Терраччано подчеркнул, что не хочет, чтобы контрсанкции были отменены, так как они являются симметричным ответом на санкции.

Ранее Италия уже просила Россию отменить эмбарго на пармезан. Так, в 2019 году министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо сообщил, что передал соответствующую просьбу главе МИД РФ Сергею Лаврову.

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