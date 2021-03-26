Танки в обороне: Т-80У отбили атаку «противника» в Подмосковье и сами перешли в контрнаступление
Дождавшись команды, танкисты открыли огонь по имитирующим наступающего противника мишеням - они воспроизводили как пехоту, так и бронетехнику.
© Фото: Минобороны России
Полигон Головеньки в Московской области стали местом проведения батальонных тактических учений. Военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО отбили атаку превосходящих сил противника.
Для этого в позиционной обороне было закопано четыре десятка танков Т-80У. Дождавшись команды, танкисты открыли огонь по имитирующим наступающего противника мишеням - они воспроизводили как пехоту, так и бронетехнику.
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