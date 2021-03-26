Армия Танки в обороне: Т-80У отбили атаку «противника» в Подмосковье и сами перешли в контрнаступление Тимур Шерзад Дождавшись команды, танкисты открыли огонь по имитирующим наступающего противника мишеням - они воспроизводили как пехоту, так и бронетехнику. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Полигон Головеньки в Московской области стали местом проведения батальонных тактических учений. Военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО отбили атаку превосходящих сил противника. Для этого в позиционной обороне было закопано четыре десятка танков Т-80У. Дождавшись команды, танкисты открыли огонь по имитирующим наступающего противника мишеням - они воспроизводили как пехоту, так и бронетехнику. © Минобороны России Отразив атаку, танки покинули укрытия и сами перешли в контрнаступление. Всего в учениях было задействовано около полутысячи человек и две сотни единиц вооружения и военной техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика