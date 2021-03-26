Нарколог предупредил, что тяга к курению передается по наследству

Предрасположенность к любой зависимости, включая курение, может передаваться по наследству. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал врач-нарколог, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии СПбГУ Алексей Егоров. Он уточнил, что причина кроется в психологическом типе личности, который зависит от наследственности, а также другими, более сложными факторами.

«Если считать курение зависимостью, то предрасположенность к любой зависимости передается частично по наследству. Это доказано в отношении алкоголизма, в отношении наркомании и так далее. Теоретически это возможно, если в роду были зависимые, быстрее станет зависимым от никотина и табака, это так. Там целый комплекс сложной нейрохимии, которая, естественно, тоже определяется и кодируется наследственным фактором, но не только ей, это сложный многофакторный процесс.», - указал нарколог.

Егоров указал, что на генетическую предрасположенность косвенно указывает и то, что не всегда даже в случае длительного курения развивается зависимость.

«Есть люди, которые курят годами и не приобретают от этого зависимость, легко могут бросать, воздерживаться и так далее, а кто-то достаточно быстро в это втягивается», - пояснил доктор.

Одно из последних исследований британских ученых установило связь между склонностью к курению и генами. Более того, специалисты Бристольского университета сочли, что курильщики также отличаются предрасположенностью к более рискованному поведению.