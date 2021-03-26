В Бейрут доставили первую партию российской вакцины «Спутник V»

В международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте доставили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Уточняется, что ранее была открыта электронная платформа для регистрации компаний, профсоюзов, желающих получить прививку для своих сотрудников.

Вакцинация российским препаратом будет проходить под надзором Минздрава Ливана в медицинских центрах и больницах. По предварительным данным, первые прививки будут сделаны 30 марта, передает РИА Новости.

В начале февраля научная комиссия при министерстве здравоохранения Ливана одобрила использование вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Отмечается, что регистрация прошла в рамках чрезвычайного разрешения.