Психолог назвала причину частой смены места работы

Есть люди, которые склонны к частой смене места работы, они обладают определенным типом личности. О причинах такого поведения «Звезде» рассказала психолог Алиса Метелина.

«Если вы заглянете в трудовую книжку, она будет напоминать том Толстого, в котором будет смена работы каждые два-три года. Порой смена работы совершенно кардинальная. Это говорит не о том, что что-то не так с работой, что человеку не везет, это говорит о том, что ваш тип личности сильно нуждается в поддержке в области волевой сферы», - заявила специалист.

По словам Метелина, таким людям требуется психолог, который окажет подобную поддержку. Чаще всего у таких людей есть определенная неуверенность в себе и ощущение того, что как только они найдут свое дело, у них начнет все легко получаться. У таких людей мало терпения, считает эксперт.

Психолог отметила, что если работа связана с большим количеством общения с коллегами и качество такого общения оставляет желать лучше, такую работу, действительно, следует оставить позади.

«Предположим, начальник токсичный. Он повышаем на вам голос, он переходит на личности, он вас оскорбляет. Он такой и меняться не будет. И ваше общение составляет 30 %. Я знаю много людей которые, конечно же, уйдут с этой работы, и это будет правильно», - заявила Метелина.

По словам специалиста, терпеть, страдать и переживать дома ситуации, возникающие постоянно на рабочем месте, которые невозможно разрешить, не стоит.

«Вы находитесь в уязвимый позиции. Я бы предложила сначала озвучить то, что вам не подходит такое отношение, то, что вам это не нравится. Если ваш начальник говорит искать другую работу, я бы предложила сказать: “Я подумаю над этим предложением”. Если он действительно не поменяет отношение, то начать искать новое место работы», - посоветовала психолог.

Кроме того, Метелина рассказала: в психологии считается, что для того, чтобы стать профессионалом в своем деле, необходимо минимум 10 тысяч часов. Это примерно семь лет работы по 30 часов в неделю.

Специалист посоветовала работникам, которые чувствуют, что достигли определенного «потолка», два пути дальнейшего развития. Либо наметить план своего прогресса, своей карьерной лестницы вместе с начальником, либо найти работу в какой-то смежной специальности, либо той же специальности и переходить на более выгодные условия.