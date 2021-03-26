Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Психолог назвала причину частой смены места работы

Анна Назайкина
14:25 26.03.2021
Чтобы стать профессионалом в своем деле, необходимо минимум 10 тысяч часов, рассказала психолог.
Психолог назвала причину частой смены места работы
© Фото: cetteup, Unsplash.com
Читайте нас на:

Есть люди, которые склонны к частой смене места работы, они обладают определенным типом личности. О причинах такого поведения «Звезде» рассказала психолог Алиса Метелина.

«Если вы заглянете в трудовую книжку, она будет напоминать том Толстого, в котором будет смена работы каждые два-три года. Порой смена работы совершенно кардинальная. Это говорит не о том, что что-то не так с работой, что человеку не везет, это говорит о том, что ваш тип личности сильно нуждается в поддержке в области волевой сферы», - заявила специалист.

По словам Метелина, таким людям требуется психолог, который окажет подобную поддержку. Чаще всего у таких людей есть определенная неуверенность в себе и ощущение того, что как только они найдут свое дело, у них начнет все легко получаться. У таких людей мало терпения, считает эксперт. 

Психолог отметила, что если работа связана с большим количеством общения с коллегами и качество такого общения оставляет желать лучше, такую работу, действительно, следует оставить позади.

«Предположим, начальник токсичный. Он повышаем на вам голос, он переходит на личности, он вас оскорбляет. Он такой и меняться не будет. И ваше общение составляет 30 %. Я знаю много людей которые, конечно же, уйдут с этой работы, и это будет правильно», - заявила Метелина.

По словам специалиста, терпеть, страдать и переживать дома ситуации, возникающие постоянно на рабочем месте, которые невозможно разрешить, не стоит.

«Вы находитесь в уязвимый позиции. Я бы предложила сначала озвучить то, что вам не подходит такое отношение, то, что вам это не нравится. Если ваш начальник говорит искать другую работу, я бы предложила сказать: “Я подумаю над этим предложением”. Если он действительно не поменяет отношение, то начать искать новое место работы», - посоветовала психолог.

Кроме того, Метелина рассказала: в психологии считается, что для того, чтобы стать профессионалом в своем деле, необходимо минимум 10 тысяч часов. Это примерно семь лет работы по 30 часов в неделю.

Специалист посоветовала работникам, которые чувствуют, что достигли определенного «потолка», два пути дальнейшего развития. Либо наметить план своего прогресса, своей карьерной лестницы вместе с начальником, либо найти работу в какой-то смежной специальности, либо той же специальности и переходить на более выгодные условия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:19 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры изнутри искореженного поезда, попавшего в аварию в Египте
13:43 Армия
Видео
Усиливая Тихоокеанский флот: с петербургских стапелей сошла еще одна субмарина с «Калибрами»
13:13 В стране и мире
В «Газпроме» назвали сроки завершения прокладки «Северного потока - 2»
12:39 Армия
Видео
Россия и Мьянма продолжат углублять военное и военно-техническое сотрудничество
11:16 В стране и мире
Правительство объявило об индексации социальных пенсий
Популярное
Популярное
Видео
Просидевшего 12 часов в лифте школьника сняли камеры видеонаблюдения
Видео
Метеорный поток или обломки ракеты: таинственный каскад огней в небе над США сняли на видео
Видео
Шпаргалки с картинками: как прошла первая пресс-конференция Байдена
Видео
Сразу четыре редчайших леопарда попали на видео в Приморье
Видео
В США дикий медведь пробрался в коттедж и искупался в джакузи: видео
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.