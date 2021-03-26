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Фрегат «Адмирал Горшков» запустил ракету «Оникс» и отстрелялся артиллерией в Баренцевом море

Андрей Аркадьев
14:11 26.03.2021
Расчет артиллерийской установки А-192 успешно поразил мишени на побережье Южного острова архипелага Новая Земля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Фрегат «Адмирал Горшков» запустил ракету «Оникс» и отстрелялся артиллерией в Баренцевом море, сообщает Минобороны России.

«Расчет артиллерийской установки А-192 успешно поразил  закрытые мишенные позиции, расположенные на побережье Южного острова архипелага Новая Земля», - уточнили в ведомстве.

Накануне, 25 марта, экипаж фрегата успешно выполнил артиллерийские стрельбы по имитированным воздушным целям и ракетную стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по береговой мишенной позиции.

«Охрану водного района и обеспечение стрельб осуществляли ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и морской буксир МБ-110 Северного флота», - говорится в сообщении.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел в Баренцево море 24 марта. По завершении всех плановых мероприятий корабль вернется в пункт постоянного базирования - город Североморск.

В декабре прошлого года «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения.

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом 2018 года. Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».

Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Имеют полное водоизмещение 5 400 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.

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