Операции в «красной зоне»: военные хирурги подвели итоги работы в период пандемии

Сегодня, в военном госпитале Нижнего Новгорода, под руководством главного хирурга Минобороны, более 120 военных врачей подвели итоги работы в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

В рамках сбора прошли мастер-классы, секции, симуляционные тренинги и доклады по хирургии в условиях пандемии, работе аэромобильных групп при медицинской эвакуации пострадавших, перспективным способам остановки кровотечений, вопросам реанимации при поступлении множества пациентов с новой коронавирусной инфекцией и так далее.

Было отмечено, что за время пандемии в военном госпитале Бурденко, в «красной зоне», было проведено более сотни сложнейших хирургических операций. Они были связаны как о осложнениями COVID-19, так и с острыми хирургическими заболеваниями.

Пациенты поступали в госпиталь Бурденко как из военных, так и из гражданских лечебных учреждений. Медицинские работники госпиталя имели дело с самыми сложными случаями как сопутствующих, так и системных заболеваний - все они требовали хирургического вмешательства.