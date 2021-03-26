Армия Якубович опробовал тренажер МиГ-31 и поздравил с днями рождения летчиков Северного флота Тимур Шерзад Визит Леонида Якубовича и Александра Маршала в авиаполк в Мончегорске прошел в рамках проекта «Как тебе служится?» © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В расположении отдельного авиационного полка Северного флота, который дислоцируется в городе Мончегорске, в рамках проекта «Как тебе служится?», высадился творческий десант. Леонид Якубович, Александр Маршал, а также артисты Центрального дома Российской Армии приехали к военным летчикам, чтобы лично поздравить военнослужащих, отмечающих дни рождения. Якубовичу, давно увлеченному авиацией, предоставили возможность опробовать новый тренажер сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31. А сын военного летчика Александр Маршал спел военнослужащим и их семьям несколько песен. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика