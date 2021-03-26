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Путин заслушает доклад главкома ВМФ Евменова об учениях на Северном флоте

Андрей Аркадьев
13:30 26.03.2021
Также в пятницу вечером глава государства может провести телефонный разговор.
Путин заслушает доклад главкома ВМФ Евменова об учениях на Северном флоте
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин заслушает доклад главкома ВМФ адмирала Николая Евменова о том, как проходят учения на Северном флоте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В середине дня президент заслушает доклад главкома ВМФ Евменова о том, как проходят учения на Северном флоте», - отметил он.

Песков добавил, что вечером 26 марта у президента может состояться телефонный разговор. Деталей возможной беседы представитель Кремля не уточнил, однако отметил, что более подробную информацию могут предоставить позже. 

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