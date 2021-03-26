Армия Путин заслушает доклад главкома ВМФ Евменова об учениях на Северном флоте Андрей Аркадьев Также в пятницу вечером глава государства может провести телефонный разговор. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин заслушает доклад главкома ВМФ адмирала Николая Евменова о том, как проходят учения на Северном флоте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В середине дня президент заслушает доклад главкома ВМФ Евменова о том, как проходят учения на Северном флоте», - отметил он. Песков добавил, что вечером 26 марта у президента может состояться телефонный разговор. Деталей возможной беседы представитель Кремля не уточнил, однако отметил, что более подробную информацию могут предоставить позже. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика