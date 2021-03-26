Усиливая Тихоокеанский флот: с петербургских стапелей сошла еще одна субмарина с «Калибрами»

Большая, черная и очень грозная - перед вами новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан». Рассмотреть ее вот так, целиком и во всей красе, уже вряд ли когда представится возможность. На стапеле все готово к спуску

Это как премьера в театре. Те, кто построил лодку - в ложах и на балконах, а места в «партере» - у экипажа. Им пришлось пройти серьезный отбор, чтобы получить право служить на красавице-субмарине.

«Я очень рад, что удостоен чести возглавить экипаж ПЛ. Экипаж проходит и заканчивает обучение, проходит с удовольствием, оценка только хорошо и отлично», - поделился командир «Магадан» Дмитрий Куликов.

«Магадан» - третья подлодка серии для Тихоокеанского флота. Служить будет в 19-ой бригаде, пункт базирования - Владивосток.

Представительницы этого проекта считаются самыми совершенными в мире неатомными субмаринами. Скорость под водой - до 20 узлов, глубина погружения - до трехсот метров, автономность плавания – полтора месяца. Их не зря называют «Черными дырами» - настоящие невидимки, бесшумные и незаметные для радаров противника.

Их главная ударная сила - комплекс крылатых ракет «Калибр», способных поражать наземные и воздушные цели на расстоянии до полутора тысяч километров. Подлодки этого проекта наносили удары по террористам в Сирии, не раз выполняли успешные пуски ракет и в ходе учений.

«Это совершенно уникальные подводные лодки, они не являются точной копией своих предыдущих, которые мы строили в 80-90-ые годы. Они имеют совершенно другое, высокоточное оружие большой дальности, другие виды оружия, о которых мы не говорим в открытой прессе», - отметил заместитель Главнокомандующего ВМФ России Игорь Мухаметшин.

В серии субмарин для Тихоокеанского флота проектировщики по указанию Минобороны модернизировали несколько важнейших систем - комплексы навигации, радиоэлектронное вооружение. И пока «Магадан» медленно, но верно спускается в плавучий док, на соседних стапелях «Адмиралтейских верфей» продолжаются работы по созданию других субмарин этого заказа.

Магадан планируют передать флоту до конца этого года. А всю серию из шести подлодок для Тихоокеанского флота должны построить до 2024 года.