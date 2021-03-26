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Замминистра обороны РФ Панков наградил победителей Международной олимпиады курсантов по математике

Андрей Аркадьев
13:28 26.03.2021
Победу на международном этапе олимпиады одержали представители России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Подмосковье подвели итоги Международной олимпиады курсантов по математике. Награды победителям вручил заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Он отметил, что без математических знаний невозможно овладеть современной военной техникой, решать сложные задачи, основанные на моделировании различных ситуаций.

«В ходе бескомпромиссной борьбы все участники состязаний проявили целеустремленность и волевые качества, продемонстрировали глубокие математические знания и эрудицию. Побежденных среди вас нет. Результаты олимпиады показали, что каждый из вас имеет не только отличные знания, но и умения применять их в сложных нестандартных условиях. Это качество настоящих профессионалов», - отметил Панков.

Победу на международном этапе олимпиады одержали представители России, вторыми стали военные математики из Узбекистана, третье место за курсантами из Белоруссии.

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